Toivo Asmer jätkab Eesti Autospordi Liidu presidendina

EAL-i põhikirja järgi valib üldkoosolek presidendi neljaks aastaks. Asmer valiti presidendiks 2021. aastal, mis tähendas, et tema ametiaeg täitus 2025. aastal.

Presidendi kandidaadid seatakse üles EAL-i liikmete poolt hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut. Presidendiks osutub enim hääli kogunud kandidaat. Toivo Asmer oli valimistel ainus kandidaat.

Asmer andis üldkoosolekule ülevaate oma ametiajal tehtust ja tutvustas tulevikuvaadet. "Olen siiralt tänulik kõikidele EAL-i liikmetele selle möödunud nelja aasta eest, mil tegime kõike üheskoos ja oleme täna just nii tugevad, kui lootsime," sõnas Asmer. "Tänan liikmeid usalduse eest, mis väljendus ühehäälses tagasivalimises."

Asmer lisas, et majanduslikult keerulisel ajal vajab autosport lisarahastust. "Eesti autosport on täna heas seisus: meil on arvukalt noorsportlasi, kohalikud võistlused on osavõturohked ja meil on mitmel alal rahvusvahelised tipud," rääkis ta.

"Kuid tuleb ka arvestada, et autosport vajab keerulisel ajal arenguks täiendavaid võimalusi. Peame püüdma kaasata senisest enam rahvusvahelisi teadmisi ja kogemusi."

2024. aastal toimus Eestis 118 autospordivõistlust, litsentseeritud autosportlasi oli 2335, litsentseeritud autospordikohtunikke 1163.

Üldkoosolek kinnitas EAL-i majandusaasta aruande. Üldkoosolek on EAL-i kõrgeim organ, kes peab oma korralise istungi iga aasta kevadel.