Sabalenka vabandas Gauffi ees ebaprofessionaalsete kommentaaride pärast

Eurospordile antud intervjuus ütles Sabalenka, et tema väljaütlemised pärast Gauffi käest Roland Garrosil sel kuul saadud kaotust olid eksimus. Pariisis toimunud mängujärgsel pressikonverentsil andis Sabalenka mõista, et tulemus oli pigem tema enda vigade kui Gauffi esituse süü.

"Ma arvan, et ta võitis matši mitte sellepärast, et ta mängis uskumatult hästi," ütles Sabalenka toona. "Lihtsalt sellepärast, et ma tegin palju vigu, kui kõrvalt vaadata, siis üsna lihtsate pallidega."

Sabalenka ütles aga nüüd, et kahetseb neid ütlusi. "See oli minust lihtsalt täiesti ebaprofessionaalne," ütles Sabalenka. "Lasin oma emotsioonidel endast võitu saada. Kahetsen absoluutselt seda, mida ma toona ütlesin.

"Teate, me kõik teeme vigu. Ma olen lihtsalt inimene, kes õpib ikka veel. Ma arvan, et meil kõigil on päevi, mil kaotame kontrolli. Aga ma tahan ka öelda, et kirjutasin Cocole pärast seda, mitte kohe, aga hiljuti," lisas ta.

Sabalenka lõi 37 võidukat lööki, kuid lõpetas finaali 70 veaga. Gauffil oli 30 võidukat lööki ja 30 viga. Maailma esireket ütles, et kirjutas Gauffile vabanduseks, et ta teab, et ta absoluutselt vääris turniiri võitu ja et ta austab teda.

"Ma ei kavatsenud teda kunagi rünnata," lisas Sabalenka. "Olin sellel pressikonverentsil üliemotsionaalne ja mitte eriti tark. Mul kulus aega, et tagasi vaadata ja sellele mõelda," lisas ta.