Eesti autosportlane Rump kihutab lähinädalatel kümneid tunde

Rump istub Mühlneri võistkonna Porsche 911 GT3 masina rooli. "Viimase hetke kutse Nürburgringile on suur rõõm ja usun, et meil on lootused sõita tänavu kõrgele kohale," ütles eestlane.

"Viimati olin samal sõidul stardis 2023. aastal. Loodan teha soliidse nädalavahetuse, mis loodetavasti kulmineerub kõrge kohaga."

Järgmised nädalad on Rumpi jaoks väga töised, sest nädal hiljem osaleb ta Spa 24 tunni sõidul ja juuli alguses ka Paul Picardi ringrajal Prantsusmaal. See tähendab kokku 60 tundi võidusõitu. "See on karm koormus, aga samas tohutult põnev ja väljakutseid pakkuv," lisas eestlane.

Nürburgringi 24 tunni sõitab algab laupäeval, 21. juunil Eesti aja järgi kell 17.