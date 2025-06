TÄNA OTSE | Pärnus kohtuvad tabelinaabrid Vaprus ja Paide

Aprillis toimunud hooaja esimeses omavahelises mängus jäi Paide kodus peale 1:0. Kokkuvõttes on Vaprus suutnud võita Paidet 16 kohtumise peale vaid kaks korda, Paidel on kirjas 11 võitu. Seejuures on kolm viimast mängu lõppenud Paide 1:0 võiduga.

Liigatabelis ollakse 16. vooru järel kõrvuti, kuid tegelikult on Paidel kaheksa punkti enam. Pärnu on siiski tabeli alumise poole meeskondadest selgelt kõige paremini esinenud, mida tunnistab kasvõi balansis väravatevahe.

Samuti on meeskond saanud viimase nelja vooru peale kolm võitu ja ühe viigi tiitlikaitsja Tallinna FCI Levadiaga. Eelmises mängus võideti võõrsil Tallinna Kalevit 3:0. "Oleme näidanud head minekut, et seda jätkata, tuleb meil teha tugev esitus," sõnas Vapruse treener Henri Rüütli.

Heas tujus tuleb mängule ka Paide. Kuigi enne koondisepausi kaotati kodus Narva Transile, siis pärast seda alistati võõrsil liider Tallinna FC Flora 2:1. "Viimane tulemus oli väga positiivne, kuid jalgpallis on kõige tähtsam alati järgmine mäng," lausus Paide värske peatreener Vladimir Vassiljev.

"Meie fookus on kõrge ning praegu keskendume ainult Pärnu vastu toimuvale kohtumisele. Sõidame Pärnusse, et näidata head mängu ja tulla tagasi positiivse tulemusega."