Djokovic on võtnud sihikule Los Angelese olümpiamängud

Serbia tennisetäht Novak Djokovic sõnas, et praegusel hetkel on tema suurim motivaator võimalus võita 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel oma teine kuldmedal.

Praegu 38-aastane Djokovic rääkis eesmärgist veebiküljel Olympics.com antud intervjuus, kus teda küsitles endine Horvaatia jalgpallur ja treener Slaven Bilic.

"2028. aasta olümpiamängud Los Angeleses on mul hetkel ainus siht silme ees," sõnas endine maailma esireket. "Ja mängimine rahvuskoondises ja suure slämmi turniiridel... aga suure slämmi turniirid isegi mitte nii palju kui olümpiamängud."

Djokovic tuli mullu Pariisis esimest korda olümpiavõitjaks, alistades finaalis hispaanlase Carlos Alcarazi. See oli tal ühtlasi viimane tippturniir, mis veel võitmata slämmiturniiride, Davis Cupi, ATP finaalturniiri ja Mastersi turniiride kõrval.

Los Angelese olümpiamängudel oleks Djokovic juba 41-aastane ja edu korral saaks temast Andy Murray järel teine tennisist, kes võitnud üksikmängus kahel olümpial järjest.

Djokovic on võitnud 24 suure slämmi turniiri ehk motivaatoriks võiks olla ka see, kuna sama palju on üksikmängus suutnud üksnes austraallanna Margaret Court ja rohkem mitte keegi.