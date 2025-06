Chelsea alustas klubide MM-i võiduga

Esimese värava lõi 34. minutil Pedro Neto ning teise 79. minutil Enzo Fernandez.

"Väga hea tulemus. Üldiselt oli esitus hea ja me võitsime mängu," ütles Chelsea peatreener Enzo Maresca

"Ma olen tõeliselt õnnelik. Olen nii põnevil, et saan siin olla ja oma esimest mängu mängida ning panustada, see on hea tunne. Nad on mind väga hästi vastu võtnud," rääkis Chelsea ründaja Liam Delap.

"Ma arvan, et Chelsea võitis täiesti teenitult. Me rabelesime end mängu tagasi, mängisime teisel poolajal veidi paremini ja meil oli paar võimalust ka ise värav lüüa," sõnas LAFC peatreener Steve Cherundolo.

Teises D-grupi kohtumises läksid vastamisi Flamengo ja Esperance. Flamengo võitis kohtumise 2:0.

C-alagrupis võitis Müncheni Bayern Auckland Cityt 10:0.