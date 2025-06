U-18 neiud jäid Põhjamaade turniiril soomlannadele alla

Vastased alustasid mängu hoogsalt, kui esimene veerandaeg lõppes Eestile 14:32 kaotusseisuga. Poolajaks kasvas vahe 28-punktiliseks ning teisel poolajal enam mängu tagasi tulla ei suudetud, vahendab basket.ee.

Soomlannade pink viskas 45 punkti, meeskonnana visati 30 punkti kiirrünnakutest. Eesti koondis kaotas lauavõitluse 48:67.

Eesti parim oli Lisa Sirgi 22 punkti ja 9 lauapalliga, Bia Aller lisas 13 sanga. Soome parimad olid Anna Gardziella ja Jessi Nenonen 16 punktiga.

"Soome on A-divisjoni võistkond, pidasime nende vastu hästi vastu, tegime nende vastu vähe pallikaotusi. Alguses olime küll ründelauas hädas, aga saime selle kontrolli alla. Soomlased viskasid hästi eemalt sisse. Ma arvan, et me olime täna tublid," sõnas peatreener Esko Tõnisson.

Järgmine mäng on U-18 koondisel 18. juunil kell 15.00 Taaniga.