Kalju kinnitas kahe välismaa ründaja lahkumist

Nõmme Kalju FC president Kuno Tehva teatas Soccernet.ee-le, et ründaja Kevin D'Almeida on asunud väravaid jahtima mujal.

Premium liigas kolmandat kohta hoidva Nõmme Kalju FC ridadest on lahkunud 20-aastane Itaalia kodakondsusega ründaja Kevin D'Almeida, vahendab soccernet.ee.

Klubi president Kuno Tehva kinnitas väljaandele, et üheskoos mängijaga leiti, et parem oleks tal jätkata uues kohas. "Kevini karjäär jätkub mujal Euroopas," lisas Tehva.

Lisaks kinnitas Tehva, et Kalju särgis vaid ühe kohtumise pidanud 21-aastane Mustapha Teslim Deen on samuti klubiga hüvasti jätnud. "Teslim ei saanud kahjuks oma dokumente korda, mis ei võimaldanud tal pikaajaliselt Eestis töötada, mõlemad ründajad on klubist lahkunud."

Kui Deen jõudis Eestis mängida vaid duubli ridades FC Elva vastu, siis D'Almeida pääses platsile 11 korral kokku pea 800 minutiks. Võrreldes Gambia ründajaga õnnestus tal lüüa kaks väravat ja anda üks väravasööt (kõik Esiliigas).

Nädalavahetusel JK Narva Transi 2:0 alistanud Kalju astub uuesti Premium liiga võistlustulle juba kolmapäeval. Hiiu mändide all võõrustatakse Harju JK Laagrit.