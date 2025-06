Raskustes Sevilla nimetas uueks peatreeneriks endise Argentina koondislase

Sevilla oli 51-aastase Almeyda jaoks esimeseks välisklubiks, kui ta liitus Lõuna-Hispaania meeskonnaga 1996. aastal pärast viit hooaega River Plate'is. Hiljem esindas poolkaitsja ka Laziot, Parmat ja Milano Interit, enne kui lõpetas mängijakarjääri 2011. aastal taas River Plate'is.

Argentina koondise eest 40 korda väljakul käinud ning riiki kahel MM-finaalturniiril esindanud Almeyda alustas kasvatajaklubis ka treenerikarjääri, aastatel 2015-18 juhendas ta Mehhikos Guadalajarat, seejärel MLS-is San Jose Earthquakesi ning viimased kolm hooaega Kreekas Ateena AEK-i.

Sevilla on UEFA karikasarja/Euroopa liiga ajaloo edukaimaks meeskonnaks, kui on turniiri võitnud seitse korda. Vahemikus 2002-22 ei lõpetanud klubi Hispaania kõrgliigas ühtegi hooaega madalamal kui kümnendal positsioonil, ent on viimastel aastatel sattunud raskustesse: mullu sai Sevilla 14. ning tänavu juba 17. koha, sealjuures pääseti väljalangemisest vaid ühe punktiga.

Peatreener García Pimienta vallandati aprillis ning hooaja viimastes mängudes juhendas meeskonda Joaquin Caparros. kes oli peatreeneriks aastatel 2000-05 ning ka hiljem sildtreeneri rolli täitnud. Almeyda sõlmis klubiga kolme aasta pikkuse lepingu.