Ohtani naaseb pika pausi järel viskekünkale

Ohtani vigastas 2023. aasta suvel oma viskekäe küünarliigest ning oli sunnitud pika taastumisprotsessi tõttu vahele jätma ka mulluse hooaja, aga Dodgers teatas pühapäeva hilisõhtul, et Jaapani superstaar on vigastusest taastunud.

"Ta on valmis profiliigas viskama, ta ise ütles meile" ütles Dodgersi treener Dave Roberts. "Shohei on hakanud kibelema. See on meie jaoks ainult hea asi."

Ohtani tegi eelmisel nädalal San Diegos mängueelsel treeningul läbi kolm viskevooru, mille vältel viskas 44 korda. Dodgersi sõnul olid jaapanlase visked tavapäraselt teravad ja täpsed, aga tema kehale anti piisavalt aega taastumiseks. Dodgers peab kodus San Diego vastu veel neli kohtumist, esimene neist toimub Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva. Ohtani peaks selles mängus viskama vaid esimeses voorus.

Pesapallis pole teist nii suurt staari kui Ohtani ning pärast vigastust on ta siiski saanud mängida, sest ainuüksi löömisoskusega on ta üks maailma paremaid mängijaid. Mullu asutas ta MLB-s nn 50-50 klubi ehk lõi vähemalt 50 kodujooksu (home run) ning varastas jooksjana vähemalt 50 pesa.

2023. aasta detsembris, vähem kui pool aastat pärast tema tõsist vigastust, otsustas Los Angeles Dodgers anda talle spordiajaloo tulusaima lepingu - nüüdseks 30-aastane jaapanlane pani allkirja lepingule, mille koguväärtus üle kümne aasta oli 700 miljonit dollarit. Mullu jõudis Dodgers ka play-off'i ning Ohtani juhtimisel võideti klubi ajaloo kaheksas meistritiitel.

Tiitlikaitsja on sel hooajal võitnud 43 kohtumist ja kaotanud 29, sellega asetsetakse natuke enne hooaja keskpunkti National Laegue'is kolmandal kohal. Viimasel kahel hooajal MLB kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Ohtani on löönud 25 kodujooksu ning toonud koju 41 jooksjat.