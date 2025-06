Le Mans'i 24 tunni sõidu võitis Ferrari

Ferrarile tõid võidu Robert Kubica, Ye Yifei, Philip Hanson, kes tõid masina 311-ringilise võidusõidu järel finišisse 14 sekundit enne Porscet (Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell). Ka kolmanda koha sai Ferrari tiim (Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi; +14,4).

"Milline suurepärane töö kõigilt," oli Kubica vaimustuses. "Kõik pole olnud täiesti sujuv, aga me väärisime võitu. Olime kiired ja tugevad ning tegime vaid paar viga. Mul õnnestus kõike kontrollida ja auto turvaliselt koju tuua," lisas sõitja.

"Mul on Ferrari üle hea meel. Võita kolm aastat järjest kolme erineva meeskonna ja autoga on hämmastav. See on väga eriline ja emotsionaalne päev, sest me ei oodanud seda," sõnas Kubica.