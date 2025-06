Ringrajasõitja Ruben Volt tuli turismiautode maailma tippsarjas poodiumile

Vastavalt kvalifikatsiooni tulemusele alustas 19-aastane Volt esimest sõitu 11. kohalt. Head kiirust näidates suutis Volt mööduda mitmest konkurendist ning finišeerida seitsmendana. Kuna teise sõitu startisid esimese sõidu kümme parimat pööratud järjestuses, siis alustas ALM Motorsporti tiimi Honda Civicuga kihutanud eestlane võistlust neljandalt stardikohalt ning finišijoone ületas ületas Volt teisena.

"Kvalifikatsioon oleks võinud paremini minna, aga muidu võib nädalavahetusega igati rahul olla," kommenteeris Volt. "Eriti hästi kulges teine sõit, kuigi start kõige paremini ei õnnestunud. Auto toimis suurepäraselt, paremini kui eelmistel etappidel TCR Europe sarjas. Raske selgitada, aga kuidagi oli parem tunnetus autoga ja eks seda näitas ka tulemus."

Maailma parimatega konkureerides mingit aukartust noor Eesti autosportlane ei tundnud, hoolimata sellest, et võidusõit võis kohati tunduda agressiivsem kui ehk TCR Europe sarjas.

"Agressiivsust oli tõesti rohkem, aga see on kuidagi erinev – nad küll on agressiivsed, aga samas jätavad ka sulle ruumi," selgitas Volt saadud kogemusi. "See oli alguses harjumatu."

Viimast sõitu alustas Volt samuti neljandalt kohalt, aga stardisaginas langes paar kohta tahapoole ja finišeeris lõpuks kuuendana.

"Jäin stardis karpi ja sealt edasi oli suhteliselt võimatu mööda sõita, sest võistlus toimus väga kuumades oludes ja rehvid kippusid üle kuumenema ning kuluma," kommenteeris ta.

Eelseisval nädalavahetusel on Ruben Volt taas stardis TCR World Tour etapil Monzas.

Nädalavahetusel oli Valencia rajal võistlustules veel teinegi Eesti sõitja ja seda samuti väga edukalt. Nimelt tõusis Hispaania TCR-sarja etapil Sten-Dorian Piirimägi kahel korral poodiumile. Kvalifikatsiooni võiduga saavutas ALM Motorsporti Hondal kihutanud eestlane võistlussõitudes teise ja kolmanda koha ning kerkis nende tulemuste toel TCR Spain sarja punktitabelis kolmandaks.