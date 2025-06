Hyundai tehniline direktor: Fourmaux pole võitmiseks veel valmis

Sel hooajal Hyundaiga liitunud Fourmaux alustas tänavust hooaega suurepäraselt, kui teenis Monte Carlos kolmanda koha, aga ülejäänud viiest rallist on ta vaid ühel finišisse jõudnud ilma katkestamata.

"Ta on näidanud, et pole veel valmis võitude ja meistritiitlite nimel võitlema," ütles Hyundai võistkonna tehniline direktor Francois-Xavier Demaison ralliportaalile DirtFish. "Ta peab oma emotsioone paremini kontrollima. Aga ma tean üht teist Prantsuse sõitjat, kes oli noorena samasugune."

Demaison viitas kaheksakordsele maailmameistrile Sebastien Ogier'le, kellel ei olnud karjääri alguses veel leidnud tasakaalu agressiivse sõidustiili ja taktikaliste otsuste vahel. Demaison töötas aastail 2013-2016 Volkswagenis, kui Ogier neljal järjestikusel hooajal maailmameistriks tuli.

"Kui sa oled noor, oled ambitsioonikam," ütles Demaison. "Tahad võita ja kõigile näidata, kui hea sa oled. Aga ralli on koht, kus kogemus tuleb tõeliselt palju kasuks. Räägime temaga ja proovime teda aidata. Äkki saab tema meile öelda, mida tal vaja on."

Eelmisel nädalavahetusel Sardiinias toimunud rallil pidi Fourmaux laupäeval kõigepealt rehvi vahetama ning hiljem oli prantslane sunnitud katkestama, kui ta oma auto katusele pööras. Hooaja peale on ta kogunud 44 punkti, millega jätkab üldarvestuses seitsmendal kohal.

"Tal on oskust sõita, selles pole kahtlustki. Ta peab lihtsalt rahunema ja ma olen kindel, et ühel päeval on ta ka võitja. Praegu tahab ta võitu nii palju, et kui tal mingi probleem tekib, paisub see katastroofiks," jätkas tehniline direktor. "Meil on hea sõitja, ta on kiire. Näitas seda Keenias, Hispaanias oli samuti kiire. Aga võitluses Ogier'ga saab Prantsusmaa rivaliteet temast võitu."

Autoralli MM-sari jätkub juuni viimasel nädalavahetusel Akropolise ralliga.