Valga/Valka Rattamaratoni võitsid Tamm ja Mõttus

Lauri Tamm edestas põnevas finišiheitluses ühe sekundiga esimese etapi võitnud Markus Pajurit (Hawaii Express meeskond) ja nelja sekundiga Markus Mäeuibot (Hawaii Express meeskond). Kuue parema sekka sõitsid end veel Josten Vaidem (+1.16; Fixus), Oskars Muižnieks (+1.18; DTG-MySport) ja Gert Kivistik (+1.19; Peloton).

"Käisime kaks päeva varem rada vaatamas ja tundus, et on äge ja nii oligi," rääkis Tamm. "Rajal oli kaks rasket tehnilist kohta, kus saime sõidu raskeks teha. Otsustav koht oli ühel sillal, mis asus 55. kilomeetril. Läksin seal ette ja saime koos Mäeuiboga vahe sisse. Pajur tuli hiljem üksi järele meile."

"Lõpus oli väga huvitav olukord," jätkas võitja. "On teada, et Pajur on finišis tugev, aga Mäeuibo üllatas varakult. Tulime tagant hooga ja saime mööda temast, kuid Pajuril ei õnnestunud enne kurvi minust enam mööduda ja siis oligi korras."

Naiste üldarvestuses oli kõige kiirem Mari-Liis Mõttus ajaga 2:17.25. Teisena finišeeris Ann-Christine Allik (+2.49; Velohunt Sparta naiskond) ja kolmandana Mari Kruuser (+2.57; Redbike Rattatiim). Parima lätlasena sai neljanda koha Renate Rodionova (+3.51; AdažiVelo Damas). Viiendana lõpetas Ly Ott (+3.58; Velohunt Sparta naiskond) ja kuuendana Katrina Jaunslaviete-Kipure (+4.06; ZZK AP Print).

"Rada oli väga kiire. Isegi kiirem kui eelmistel aastatel," ütles Mõttus. "Aga väga palju kive oli. Suutsin ise sõidu esimeses pooles rehvi lõhkuda ja oli palju jamamist, et saaks selle uuesti rõhku täis ja edasi sõita. Selle aja jooksul läksid päris mitu gruppi ja naist mööda. Õnneks jalg oli täna päris hea ja saime esimesed kähku kätte. Ise imestasin samuti, et suutsin nii hästi kannatada. See oligi seekord edu võti."

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Matthias Mõttus (Hawaii Express meeskond) ja Annabrit Prants (Hawaii Express naiskond). LOOK mäefinišis ja SFS vahefinišis võidutses Markus Mäeuibo.

29-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil pälvis esimese koha Martin Karro (54.49; Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), edestades finišijoone sama ajaga ületanud Steven Sumbergi (Porter Racing). Kolmanda koha sai Olivers Šika (+1.06; L.O.D.E.S). Naiste konkurentsis olid kiireimad Marta Mõttus (56.36; Hawaii Express naiskond), Katrina Hansone (+0.58; RRS) ja Ieva Paunina (+2.19).

Lastesõidus jõudsid poiste seas kolme parema sekka Carl Christer Irbe (5.46; KJK), Derek Urgard (+0.03; CF&S Estonia) ja Georg Klaos (+0.13; CF&S Estonia) ning tüdrukute hulgas Patricija Delvere (7.11; Latvia – Kegums), Mari Nõmtak (+0.28; Pärnu Kalev Spordikool/Pärnumaa) ja Darta Umure (+0.58).

Sarja üldarvestuses kannab Europark liidrisärki Markus Pajur ja Mariine Auto liidrisärki Mari-Liis Mõttus. LOOK mäekuninga ja SFS vahefiniši arvestuses hoiab esikohta Markus Mäeuibo, Hansgrohe kiirenduskilomeetri parimad on Matthias Mõttus ja Annabrit Prants. Segafredo liidrisärkides lähevad kolmandale etapile vastu Anita Muižniece ja Virgo Karu, Gardena poolmaratoni liider on Martin Karro. Jetoil lastesõitude liidrid on Carl Christer Irbe ja Sofija Šaicane.

Europark Estonian Cup rattamaratonide sarja kolmas etapp, Rand&Tuulberg 25. Elva Rattamaraton sõidetakse 26. juulil.