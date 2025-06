VIDEO | NFL-i täht näitas kiiret jalga ka jooksurajal

31-aastane Hill läbis Los Angeleses toimunud Last Chance Sprint Series võistlusel staadionisirge ajaga 10,15, millega pälvis eeljooksudes esikoha. Hilli järel tuli teiseks Asani Hampton, kes teenis finaalis Hilli puudumisel ajaga 10,20 esikoha. Teise koha pälvis Ismail Kone (10,21) ning esikolmikusse mahtus veel Illas Garcia (10,22).

Hilli jaoks tähistas 10,15 ühtlasi uut isiklikku rekordit, 2012. aastal jooksis ta 18-aastasena ajaks 10,19. Hill käis samal aastal juunioride MM-il, kus teenis 200 meetri jooksus MM-pronksi ning 4 x 100 meetri jooksus MM-kulla.

@cheetah goes 10.15 (+1.2 m/s) at the Last Chance Sprint Series! pic.twitter.com/SnnpkmI559