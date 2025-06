Alekna pälvis NCAA meistrivõistlustel Jamaica vägilase järel teise koha

22-aastane Mullings saatis oma teisel heitel ketta 67 meetri ja 70 sentimeetri kaugusele, mis tähistas USA üliõpilasmeistrivõistluste rekordit. Seejärel sai ta veel kirja 67.48, aga Pippi Lotta Enoki koolivend jättis oma parima tulemuse viimasele katsele, kui sai kirja 69.31.

Neli aastat tagasi U-20 MM-il hõbemedali pälvinud Mullings tuli sellega USA üliõpilasliiga ehk NCAA meistriks ning tõi Oklahoma ülikoolile esimest korda ajaloos kettaheite tiitli.

Maailmarekordimees Mykolas Alekna (California Ülikool) sai kirja vaid kaks tulemust ning parimana läks kirja viiendal katsel heidetud 66.77, millest piisas teiseks kohaks. Pjedestaalile mahtus veel Virginia Techis tudeeriv valgevenelane Uladzislau Putško (63.94).

Ralford Mullings wins the NCAA discus throw title with a championship record and program record of 69.31m (227'4.00"), cementing himself as the No. 2 performer all-time in NCAA history pic.twitter.com/lmrjM56crF