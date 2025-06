Lätt alustas Minnesota turniiri tagasihoidliku tulemusega

Viimati mai alguses USA-s võistelnud Lätt alustas Preserve Championshipi soliidselt ning teenis esimese üheksa rajaga kaks birdie't ja ühe bogey. Kümnendal rajal sai ta veel kirja birdie, aga jätkas siis bogey ja kaks rada hiljem suisa double bogey'iga.

Päeva lõpuks kogunes Lättil 67 viset, millega jäi ühe viskega alla par'i ehk jagab koos Holyn Handleyga seitsmendat kohta.

Kristin Lätt sets herself up to grab the birdie on Hole 14!

Rebecca Don is the only other player today to birdie this hole, which is averaging 1.2 strokes over par pic.twitter.com/emzaHKR8Ua