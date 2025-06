Konkurentidele koha kätte näidanud Pogacar sai liidrisärgi

Kuuendal etapil ületati neljanda, kolmanda ja esimese kategooria tõuse, aga etapi viimased kilomeetrid kulgesid teise kategooria tõusul. Suurepärane Pogacar asus rünnakule umbes seitse kilomeetrit enne finišijoont, Cote de Domancy tõusul ning temaga tuli kaasa vaid Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Domancy tõusu tipuks oli aga Pogacar vahe kasvatanud 20-sekundiliseks ning Combloux' tõus kujunes järjekordseks sooloesituseks, kui Pogacar ületas finišijoone ajaga 2:59.46, tõusmata kordagi sadulast püsti.

"Meil oli oma plaan, aga Visma pani esimesel tõusul täie auruga minema," rääkis Pogacar. "Tiim oli täna suurepärane, Pavel [Sivakov] ja Johnnie [Narvaez], aga ka ülejäänud võistkond. Meil polnud midagi kaotada, oli väga palav ja raske päev. Tundsin end hästi ja kui ründasin, pidin endast kõik andma. Tunne oli olemas, jalad olid all ja suutsin tempot koguda. Minutiline võit on väga hea, olen selle üle väga õnnelik."

