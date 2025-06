Romanjuk ja Ahtiainen on Hispaania meistrivõistlustel kõrges mängus

Mullu EM-i finaalis ujunud 28-aastane Romanjuk astus Hispaania meistrivõistlustel poodiumile 100 meetri rinnuliujumises. Eelujumised probleemideta läbinud eestlanna pani finaalis jala gaasipedaalile ning näitas aega 1.09,69, mis andis pronksmedali, vahendab Priitswim.com.

Romanjuk on tänavu sel alal näidanud erakordset stabiilsust, olles saanud aja alla 1.10 nüüd seitsmel erineval korral. Kuldmedali hinnaks oli 1.09,07.

Head sprindikiirust näitas Romanjuk 50 meetri rinnuliujumises. Ta sai eelujumises kirja 31,79 ning finaalis parandas seda tulemust veel kahe sajandikuga, mis andis kokkuvõttes viienda koha. Kaugele ei jäänud ka mullu ujutud tippmark 31,50.

Aprilli keskel Stockholmis 100 m liblikat ajaga 52,30 läbinud Ahtiainen jäi Mallorcal esimesena medalita, finišeerides neljandana. Ta läbis kaks basseinipikkust ajaga 53,06, mis jääb tema 2023. aastal ujutud rahvusrekordist 88 sajandiku kaugusele. Finaal oli erakordselt tasavägine, sest võidu pälvinud tulemus oli 52,75 ning millele järgnesid resultaadid 52,85 ja 52,86. Kõik kaheksa finaalis startinud meest mahtusid vähem kui sekundi sisse, mis näitab ka Hispaania meistrivõistluste kõrget keskmist taset.

50 m liblikujumise läbis Tamsalust pärit spordimees eelringides ajaga 24,22 ning finaalis oli aeg neli sajandikku aeglasem, millega ta pälvis seitsmenda koha. Isiklik rekord 24,10 on Ahtiainenil ujutud mullu Riias.

Kolmanda eestlasena on Mallorcal võistlustules Alan Smok, kelle parim esitus on seni olnud 100 m seliliujumises. Ta sai kirja 56,76, mis andis eelringides 16. koha, kuid välismaalaste piirangu tõttu ta B-finaalis startida ei saanud. Smoki jaoks on see karjääri paremuselt 15. aeg, olles ujunud kahte basseinipikkust selili nii kiiresti kui 55,86. Eesti jooksvas hooaja edetabelis platseerub Smok teisele kohale, jälitades ainult Ralf Tribuntsovi (55,93).

Hispaania meistrivõistlused, kus selgitatakse välja ka riigi MM koondis, kestavad kuni pühapäevani.