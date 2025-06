Grand Slam Tracki hooaja viimane etapp jäetakse ära

Jooksjatele fokusseeriv Grand Slam Track sai alguse aprillis Jamaicas Kingstonis, jätkus mai alguses Miamis ning mai lõpus ja juuni alguses Philadelphias. Viimane etapp oleks pidanud aset leidma päikeselises Los Angeleses, aga võistlussari teatas, et debüüthooaeg lõpetatakse varakult ja LA-s etappi ei peeta.

Grand Slam Tracki asutaja ja juht on legendaarne sprinter Michael Johnson, kes ütles, et sari keskendub järgmise hooaja võistlustele. "Globaalne majandus on viimase aasta jooksul dramaatiliselt muutunud ja tegime selle otsuse, et kindlustada maailma parimale kergejõustikuliigale jätkusuutlik tulevik," teatas Johnson.

Grand Slam Track meelitas maailma kiiremaid jooksjaid peamiselt auhinnarahadega: igal etapil peeti kaks jooksu ning oma kategoorias võidutsenud sportlane sai 100 000 dollarit.

Johnsoni nägemus oli teha jooksusarjast dünaamiline ja meelelahutuslik võistlussari, kuid üheks lõpetamise põhjuseks peetakse pigem jahedat vastuvõttu avaetapil Kingstonis. Philadelphia etapiks mindi kolme päeva pikkuselt kavalt üle kahele päevale ja portaal Insidethegames kirjutas, et korraldajad säästavad Los Angelese etapi ära jätmisega ligi kolm miljonit dollarit.

"Meil oli julge visioon muuta professionaalset staadionijooksu ja me oleme väga õnnelikud selle üle, mida seni korda saatnud oleme. Nagu algusest peale oleme öelnud, me saame õppida, asju muuta ja areneda," sõnas Johnson. "Peame vahel tegema ebamugavaid lükkeid, aga liiga tulevik ja jätkusuutlikkus on kõige tähtsamad asjad."

Grand Slam Tracki etappidel osalesid sprinditähed nagu Gabby Thomas, Sydney McLaughlin-Levrone, Kenneth Bednarek. Sportlased jagati distantside põhjal kategooriatesse ning kahes jooksus parima koondkoha teeninud võistleja sai kokkuvõttes esikoha ning 100 000 dollari suuruse preemia.