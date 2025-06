Peatreener avalikustas naiste koondise koosseisu maavõistlusteks Kosovoga

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale Vlada Kubassova, Inna Kiss-Zlidnis, Jaanika Volkov, Kirkeliis Lillemets ja Keiti Kruusmann. Vigastusest taastuvad veel ka Getter Saar, Kristiina Tullus, ja Sandra Pärn.

Võimalikud debütandid on kaitsja Anett Joandi ning poolkaitsjad Nicole Kelli ja Egle-Eliise Kurg.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva rääkis, et Kosovo on kvaliteetne vastane ning on koondisele hea proovikivi. "Ootame mänge põnevusega, sest see annab meile hea võimaluse oma mängu veel lihvida. Samuti saame koosseisu roteerida ja anda mängijatele rohkem võimalusi," ütles ta.

Eesti ja Kosovo on omavahel kohtunud kuuel korral. Viimati kohtuti möödunud aasta lõpus, kui Eesti võttis 2:1 võidu. Eesti eest näitasid resultatiivsust Vlada Kubassova ja Kristina Teern.

Koondis koguneb kolmapäeval, 25. juunil Tallinnas. Esimene Eesti – Kosovo maavõistlusmäng peetakse kolm päeva hiljem, 28. juunil algusega kell 17.00. Korduskohtumine ootab naiskondi ees 1. juulil kell 19.

Mõlemad mängud peetakse Tallinnas Kadrioru staadionil, väravad avatakse üks tund enne avavilet.

Eesti naiste koondise koosseis maavõistlusmängudeks Kosovoga:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 6/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 1/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 92/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 54/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 16/1

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tallinna FC Flora 14/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 14/0

Anett Joandi (04.11.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 61/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (DEN) 46/3

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 21/2

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 18/2

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 8/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 6/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 5/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 4/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 2/0

Nicole Kelli (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka 0/0

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Ründajad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 80/16

Kristina Teern (13.11.2004) – LASK (AUT) 18/3

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 11/1

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Tallinna FC Flora 1/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva