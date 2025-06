Käsipalli noortekoondis valmistub kohtumisteks Euroopa tippriikidega

Turniir tuleb kiire, tihe ja kõrgetasemeline – juba esimese kolme päeva jooksul tuleb pidada vähemalt viis alagrupi kohtumist, kus mängitakse kaks 20-minutilist poolaega. Eesti alagrupivastasteks on Hispaania, Poola, Leedu, Island ja Egiptus – kõik käsipallis suure kogemuse ja tasemega riigid.

2006. aasta noormeeste koondist juhendab Kaspar Lees, kelle kõrval tegutsevad abitreeneritena Janar Mägi ja Kaimar Lees. "Meil oli laagris kõik mehed kohal, mis võimaldab üsna täpselt hinnata, kes võiks Rootsi kaasa tulla," sõnas koondise peatreener Kaspar Lees pressiteate vahendusel.

"Pallihoid, mängutunnetus ja stabiilsus – need on praegu fookuses. Väravavahtide osakonnas on küll väikseid murekohti, aga üldpildis võib rahul olla," lisas ta.

Koondise mängupildi säilitamiseks suvisel perioodil koguneb meeskond veel kahte laagrisse. Esimene kolmepäevane vormiajastamine lõppeb täna ning viimane lihv pannakse 25.–27. juunil.

Eile õhtul peeti ka kontrollmäng Põhja-Eesti ühendmeeskonna vastu, kus küll vastaste nappi paremust tunnistama, kuid peatreeneri sõnade kohaselt siiski tähtsaid õppetunde saadi.

Suvises graafikus tuleb arvestada ka muude teguritega. "Suve alguses on loomulikult turniirid, koolide lõpetamised ja väike paus – seetõttu on oluline, et suudaksime palli pidevalt käes hoida. Anname meestele ka individuaalsed kavad. Osalesime Tallinn Cupil, lihvime vormi treeningutel ja sõpruskohtumistega ja seejärel oleme juba loodetavatsi Rootsiks valmis," rääkis treener.

Kontrollkohtumine Põhja-Eesti koondisega andis koondisele võimaluse tunnetust testida ja mängupildist parem ülevaade saada. "Õnneks suutsime väga hea vastase omale organiseerida. Nad mängisid kiiret ja jõulist käsipalli, just sellist, mida me tõenäoliselt Euroopa lahtistel näeme. Parandamisruumi oli, aga oli ka häid hetki," ütles Lees. "Trenn on trenn, aga mäng on ikka midagi muud – erinevad koosseisud, kiirem tempo, reaalsed olukorrad. Sealt sai hea pildi ette."

Rootsi turniirile sõitva 16-mehelise koosseisu kuulutavad treenerid välja pärast viimast laagrit.