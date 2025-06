Kevin De Bruyne jätkab karjääri Itaalias

Märkimisväärse kümnendi jooksul sai Belgia poolkaitsjast üks parimaid mängijaid, kes klubi läbi aegade esindanud on. De Bruyne liitus Man City meeskonna 2015. aastal Wolfsburgist ning aitas klubil koguda 19 trofeed.

Kokku tegi 33-aastane mängumees City eest 422 mängu, lüües 108 väravat ja andes 170 resultatiivset söötu.

"On olnud uskumatud kümme aastat. See on olnud uskumatu sõit ja täielik nauding," rääkis De Bruyne.

"Oli rõõm kõvasti tööd teha ja proovida luua midagi, mis tõi klubile edu. Olen ülimalt uhke, et sain selles oma panuse anda. Manchester on olnud minu ja mu pere kodu viimased 10 aastat," lisas ta.

"Man City fännid olid algusest peale nii külalislahked ja see, et täis staadion mind ja perekonda toetas, oli kirjeldamatu," lõpetas ta.