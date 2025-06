Soome korvpallitäht EM-il osalemisest: see on alati au

Soome korvpallikoondise staarründaja Lauri Markkanen kinnitas, et ta osaleb korvpalli EM-il ning soovib ajalugu kirjutada.

Soome võõrustab Tamperes B-alagrupi mänge, kus nende vastasteks on Saksamaa, Suurbritannia, Leedu, Montenegro ja Rootsi.

"Soome särki selga panna on alati au. Ootan muidugi turniiri väga, aga ka igat korda, kui saan seda särki kanda," ütles ta FIBA ​​vahendusel.

See ei ole esimene kord, kui praegune Utah Jazzi staar mängib EM-il oma kodumaa fännide ees, kuna ta koges seda ka Helsingis 2017. aasta EM-il. "2017. aasta atmosfäär oli üsna pöörane, seega ootame sama ka seal. Loodetavasti suudame enda mängu parandada," kommenteeris ta.

"See nõuab palju tööd ja kindlasti tuleb meil tagasilööke, aga meie eesmärk on muidugi medalimängud. Ainult kodumängude mängimisest ei piisa. Me tahame jätkata oma teekonda Riias," lisas Markkanen.

28-aastasel Markkanenil on juba seljataga kolm suurvõistlust: 2017. ja 2022. aasta Euroopa meistrivõistlused ning 2023. aasta korvpalli maailmameistrivõistlused, kuid 2024. aasta olümpiavalikturniiri Hispaanias jättis ta õlavigastuse tõttu vahele.