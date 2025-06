Rootsi jalgpallitäht pole särava hooaja kiuste suurklubide orbiidil

27-aastane Gyökeres lõi eelmisel hooajal Sportingu eest Portugali kõrgliigas 33 mänguga 39 väravat, kõigi sarjade peale jäi tema nimele 54 väravat, sealjuures Meistrite liigas löödud kübaratrikk Manchester City võrku. Rootsi koondise eest lõi ta mullu seitsme mänguga kümme väravat, millest kolm sündisid Eesti vastu.

Rootsi jalgpallitähe leping Portugali tippklubiga kestab veel kolm aastat ning tema väljaostuklausliks on 100 miljonit eurot. Gyökeres säras Sportingus juba eelmisel hooajal, kui lõi kõigi sarjade peale 50 mänguga 43 väravat ning Portugali päevaleht Record kirjutab, et rootslane nõustus mullu suvel klubisse jääma tingimusel, et tal võimaldatakse tänavu soodsamalt, näiteks 70-miljonilise üleminekusumma eest mõnda suuremasse klubisse lahkuda.

Record kirjutas nädala alguses lisaks, et kuigi mängijaga sõlmiti nii-öelda suuline kokkulepe, ei soovi Sporting mängijast siiski nii lihtsalt loobuda ning ootab võimalikelt kosilastelt vähemalt 80 miljoni euro suurust pakkumist. See Gyökeresele aga meelepärane pole ja mitmed teisedki Portugali väljaanded on kirjutanud, et Rootsi koondislane tunneb end klubi poolt reedetuna.

"Võin kinnitada, et Viktor Gyökeres ei lahku 70 miljoni eest, sest ma ei ole sellist lubadust välja käinud," kommenteeris Sportingu president Frederico Varandas kolmapäeval reporteritele. "Tänase päevani pole Sporting Gyökeresi eest saanud ühtegi pakkumist - ei sel ega eelmisel hooajal. Ütlesime hooaja alguses, et me ei nõua 100 miljonit ja et tema hind sõltub tema esitustest. Kuidas tal läks? 63 väravat ja 17 resultatiivset söötu, üks hiilgavamaid hooaegu Portugali jalgpalli ajaloos ja isegi siis ei nõua Sporting tema väljaostuklausli täitumist - aga inimesed peavad teadma, et ähvardused ja väljapressimine minuga ei tööta," lisas ta, viidates mängija agendi poolt tehtud ning Portugali meedias ringelnud kommentaaridele.

Kodumaal Brommapojkarna eest kümme aastat tagasi profidebüüdi teinud Gyökeres liitus 2018. aastal Brighton & Hove Albioniga, aga ei pääsenudki klubi eest neljal hooajal kordagi Inglismaa kõrgliigas platsile. Enne Sportingut tegi ta endale nime madalamates liigades, kui lõi hooajal 2019/20 Saksamaa esiliigas St. Pauli eest 26 mänguga seitse väravat ning siis Coventry City eest Inglismaa esiliigas 2021/22 45 mänguga 17 ja järgmisel hooajal 46 mänguga 21 väravat.

Kuigi Gyökeres jättis selja taha suurepärase hooaja, ei kiirustanud ükski Euroopa tippklubidest teda palkama ning USA-s toimuval klubide MM-il teda ei näe. BBC toob välja, et eelmisel hooajal lõi rootslane 35 protsenti oma väravatest penaltitest ning esitab küsimuse, kas ta suudaks hakkama saada ka tugevamate kaitsjate vastu. Endise Manchester Unitedi kapteni Rio Ferdinandi sõnul pole Rootsi jalgpallitäht ManU-s mängimiseks piisavalt hea. "Olen teda kolm korda väga lähedalt jälginud ja kolm korda öelnud, et tal ei avane Inglismaa kõrgliigas selliseid võimalusi," arvas Ferdinand.

Kuigi kolmest korrast jääb tipptasemel ühe mängija jälgimisest ilmselgelt väheks, jagavad suurklubid vähemalt mingil määral Ferdinandi muret. Gyökeres pole viies Euroopa tugevamas liigas veel minutikski väljakule pääsenud ning hind on 27-aastase mängija eest üsna kõrge: nooremate pallurite eest on suuremaid summasid loogilisem välja käia, sest kui üleminek soovitud vilja ei kanna, saab mängijat hiljem ikkagi lihtsamalt edasi müüa.

Lisaks teeb eriti Inglismaa klubisid ettevaatlikuks teadmine, et kõik Portugali liigas säranud ründajad ei suudagi oma head vormi tippliigades jätkata. Näiteks lõi Islam Slimani oma viimasel hooajal Sportingu eest 44 mänguga 31 väravat, Leicester Citys läks Alžeeria ründaja suuresti lati alt läbi ning tema arvele jäi kahe hooajaga 13 väravat 48 mängus. Kriitikat on saanud ka hooajal 2021/22 Benfica eest 28 liigamänguga 26 väravat löönud ja seejärel Liverpooliga liitunud Darwin Nunez; aastatuhande alguses Portugalis mängides kaks Euroopa kuldset jalgpallisaabast võitnud Mario Jardel ei suutnud seejärel end Bolton Wanderersis põhikoosseisu mängida.