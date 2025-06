WTA kergendab naismängijate pereplaneerimist

"Uus reegel tähendab, et mängijad saavad profitennisest pausi võtta viljakusprotseduurideks, näiteks munaraku või embrüo külmutamiseks ning naasta võistlustele kaitstud edetabelikohaga," teatas organisatsioon.

Vastavale süsteemile on tennisejuhte varem üles kutsunud näiteks 2017. aastal USA lahtised võitnud ameeriklanna Sloane Stephens, kes nimetas muudatust murranguliseks. "Olen äärmiselt uhke, et meie spordiala tunnustab viljakusprotseduuride olulist naissportlaste jaoks," sõnas ta.

"Iga naise jaoks on pereelu ja karjääri vaheline dialoog nüansirikas ja keeruline. WTA on nüüd loonud mängijate jaoks turvalise ruumi, et uurida võimalusi ja langetada parimaid otsuseid."

Vaid kolm kuud tagasi teatas WTA otsusest, mille järgi hakatakse mängijatele pakkuma tosina kuu pikkust tasustatud emaduspuhkust.