VIDEO | MLB mängija jooksis mööda seina üles, et kodujooks peatada

Athletics peab Los Angeleses kolmemängulise seeria, kuid avamängus näitas lootustandev Denzel Clarke suurepärast kaitsemängu, kui röövis Nolan Schanueli kurika pealt tulnud kodujooksu. 25-aastane Clarke jälgis palli lendu suurepäraselt, jõudis siis sammud paika sättida ning jooksis mööda seina üles, et kindlalt kodujooksuks lendav pall kinni püüda.

Athletics pidi sellegipoolest kaotusega leppima, Angels vormistas selles mängus 7:4 võidu ning teenis seeria teises kohtumises 2:1 võidu. Seeria viimane mäng peetakse Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva.

Maikuus oma MLB debüüdi teinud Clarke'i jaoks polnud see sugugi esimene hulljulge sooritus: eelmisel nädalal jooksis ta mängus Baltimore Oriolesi vastu täie hooga vastu seina, aga suutis pallist kinni hoida ja löögi päästa. Athletics võitis kodus Oriolesi vastu kaks mängu ja kaotas ühe.

1968. aastast kuni käiva hooajani Oaklandis mänginud Athletics kolis Sacramentosse, kus peab kodumänge kuni aastani 2027, mil klubi lõplikult Las Vegasesse kolib. Tiim on viimased viis hooaega jäänud play-off'ist välja ja kolimist oodati pikalt, sest klubi ja Oakland ei jõudnud pärast pikka vaidlust uue areeni ehitamisel üksmeelele.

Tänavu on Athletics taas MLB halvimate tiimide seas, 69 mänguga on teenitud vaid 26 võitu ja American League'is ollakse sellega 14. ehk eelviimasel real. Ainsana on neist halvem olnud Chicago White Sox (23-44). American League'i juhib Detroit Tigers (44-24), nelja võidu kaugusele jääb mullune finalist New York Yankees (40-25).

National League'is on esikohal New York Mets (43-24), kellele järgnevad Chicago Cubs (41-26) ning valitsev meister Los Angeles Dodgers (40-28). Colorado Rockiesel on tänavu käsil tõeline õuduste hooaeg: meeskond on võitnud 66 mängust vaid 12 ning liigub pika ajalooga liiga halvima hooaja kursil. 1916. aastal võitis Philadelphia Athletics 153 mängust vaid 36 ehk nende võiduprotsent oli 23,5. Rockiesel on see näitaja vaid 18.