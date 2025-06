Austraalia pääses kuuendale järjestikusele MM-finaalturniirile

See on Austraalia kuues järjestikune kvalifitseerumine maailmameistrivõistlustele pärast meeskonna läbimurdelist kvalifikatsioonihetke 2006. aastal. 2026. aasta võistlused on ajaloo seitsmes maailmameistrivõistlus, kuhu austraallased jõudnud on.

Austraalia pääses edasi otse pärast seda, kui oli kolmandas valikvoorus C-alagrupis teise koha saavutanud. Jaapan lõpetas alagrupi esimesel kohal ja kaotas vaid korra Austraaliale. Samasse gruppi kuulunud Saudi Araabia ja Indoneesia pääsevad neljandasse valikvooru.

"See on eriline. See pole ilmselt veel kohale jõudnud," ütles Tony Popovic, kes asus treeneri ametisse eelmise aasta septembris pärast seda, kui Austraalia oli kolmandat vooru ebakindlalt alustanud.

"Peale minu liitumist on olnud päris intensiivne periood. Oleme loonud hea aluse, aga tahame paremaks saada, edasi liikuda ja proovida maailmameistrivõistlustel midagi erilist teha," lisas treener.

Austraallased läks mängule teadmisega, et viie või enama väravaga kaotuse vältimine on piisav, et nad maailmameistrivõistlustele pääseksid. Sellegipoolest olid mängijad ja peatreener Tony Popovic kogu nädala jooksul mõtteviisiga, et nad mängivad võidule.