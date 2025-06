Eesti sai golfis esimese individuaalse EM-i medali

Portugalis, Quinta do Peru golfiväljakul kolm päeva väldanud turniiril oli Mattias Varjuni avaringi skooriks 71, mis asetas ta kolmandale positsioonile, kuid teise päeva 73 kukutas ta jagama kuuendat kohta. Viimase päeva skooriga 69, mis oli taas päeva paremuselt kolmas, tõstis ta hõbemedalile ning võidust jäi lõpuks lahutama vaid kaks lööki.

Teist aastat järjest noppis võidu Austria esindaja, seekord Christoph Kogl. Pronksmedali sai iirlane Stuart Grehan.

"See nädal oli heaks näiteks, et väljak ei pea olema pikk, et olla väga keeruline. Fairway'd olid ühed kitsamad mida olen näinud, lisaks kasvasid puuvõrad fairway ja griinide kohal. Mõnel rajal oli seega vaid 5-10 meetrine ava kust normaalselt mängida sai," rääkis Mattias Varjun.

"Oma mänguga olen rahul, hoidsin vead minimaalsed. Iga rada oli keeruline ja bogey väga lihtne teha. Nii väheste bogey'de hulk oli kindlasti üks edu aluseid, sest kindlaid birdie radu ei olnud. Hea meel oli ka selle üle, et viimasel ringil suutsin kõige parema tulemuse teha tingimustes, kus enamus mängijaid liikus vastassuunas," lisas ta.

Naiste klassis sai võidu pärast kahte lisarada iirlanna Jessica Ross, kes alistas play-off'is kaasmaalase Aideen Walshi. Mõlemad said kolme päeva skooriks +5. Kolmas oli tiitlikaitsja Alexandra Farret (Prantsusmaa), kes kaotas kahele parimale kahe löögiga.

Eestlastest osalesid võistlusel veel Martin Järve ja Getter Saaroja. Järve ringid olid 77 ja 82, Saarojal 91 ja 87. Mõlemal jäi seekord cut tegemata.

Võistlusel osales 90 mees- ja 54 naismängijat. Võistlus peeti meesteklassis esmakordselt 1991. aastal, naise klass lisandus alles 2019. aastal. Algselt oli vanuseklassis piirang 30 eluaastat kuid 2021. aastal toodi üle maailma vanuselimiit 25 peale.