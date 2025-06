Senegali jalgpallikoondis teenis Inglismaa üle ajaloolise võidu

Inglased võõrustasid vastaseid tavapärase Wembley staadioni asemel Nottinghamis ning läksid sõpruskohtumist kapten Harry Kane'i seitsmenda minuti tabamusest varakult juhtima. Aafriklastel õnnestus aga 40. minutil viigivärav lüüa, kui Ismaila Sarr tabamuseni jõudis. 62. minutil pääses Habib Diarra veel inglaste kaitseliini taha ning lahendas üks-ühele olukorra väravavahi vastu kindlalt.

Kohale tulnud 26 300 pealtvaatajat said 83. minutil viigiväravat tähistada, kui Jude Bellingham nurgalöögi järel tekkinud segaduses palli väravasse lõi. Videokohtunikud vaatasid aga värava üle ning selgus, et Levi Colwill mängis palli käega ja inglaste värav jäeti lugemata.

Senegal asus seejärel võitu kindlustama ning pani suurepärasele õhtule hüüumärgi kolmandal üleminutil, kui Cheikh Sabaly vasturünnaku realiseeris ja Senegalile 3:1 võidu vormistas.

Tegemist oli ajaloolise võiduga, sest ükski Aafrika koondis polnud varasemalt Inglismaa meeste koondist alistanud. Inglased olid aafriklastega varasemalt vastamisi läinud 21 korral ja kogunud 15 võitu ning kuus viiki.

Ühtlasi oli see peatreener Thomas Tucheli esimene kaotus Inglismaa juhendajana ning juhendaja pidi koos meeskonnaga väljakult lahkuma valju vilekoori saatel. "Ma ei ole kindel, kas üldse väärisimegi paremat tulemust. Mäng oli kinnine, me ei olnud piisavalt aktiivsed," sõnas 51-aastane Tuchel. "Paanikaks pole põhjust, me kaotasime sõprusmängu. Oleme mänginud kolm MM-valikmängu, meil on üheksa punkti ja ei lubanud ühtki väravat."

"Oleme septembris järgmisteks mängudeks valmis ja tahame veel kaht võitu. Teame nüüd rohkem, oleme targemad. Hetkes on selle kaotusega keeruline leppida, mina olen esimene, kes selliseid kaotusi vihkab," jätkas Tuchel. "Aga me ei lähe järgmine nädal MM-ile, see on alles aasta pärast."