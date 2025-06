Man City ostis Lyonist imelapseks peetud Prantsusmaa koondislase

Teismelisena peeti Itaalia-Alžeeria päritolu Cherkit üheks maailma talendikamaks mängijaks ning ta tegi Lyoni esindusmeeskonna eest Prantsusmaa kõrgliigas debüüdi vaid kaks kuud pärast oma 16. sünnipäeva. 16 aasta ja 140 päeva vanuselt sai temast noorim Lyoni esindusmeeskonna eest värava löönud mängija, 2020. aasta augustis noorim Meistrite liiga poolfinaalis väljakule pääsenud pallur.

Tema tähelendu pidurdas veidi 2022. aasta alguses saadud jalaluumurd, kuid ründav poolkaitsja naasis tugevalt ning on kolmel viimasel hooajal kindlalt kuulunud Lyoni põhitegijate sekka. Lõppenud hooajal käis ta kõigi sarjade peale väljakul 44 mängus ja lõi 12 väravat, 23-kordne Prantsusmaa U-21 internatsionaal tegi oma A-koondise debüüdi eelmisel nädalal, kui lõi Rahvuste liiga poolfinaalis Hispaania vastu värava ning andis resultatiivse söödu.

City maksis Lyoni eest 185 korral väljakul käinud mängija eest 36 miljonit eurot ja ta saab osaleda 14. juunil USA-s algavatel klubide maailmameistrivõistlustel. "See on minu jaoks unistuse täitumine. On väga eriline liituda sellise klubiga ning astuda oma karjääris samm edasi. Olen kogu oma elu selle nimel vaeva näinud, armastan jalgpalli ning ei jõua ära oodata, et Pep Guardiola ja tema abiliste käe all veelgi areneda," sõnas Cherki.

Ühtlasi käis City Wolverhamptonile sarnase summa välja vasakkaitsja Rayan Ait-Nouri eest ning teatas, et on Chelseast varuväravavahiks palganud 33-aastase Marcus Bettinelli.