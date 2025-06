"Tipust Topini" toob tänavu rajale rekordarvu jooksjaid

Üheskandat aastat toimuva jooksu eesmärk on populariseerida ühekoos jooksmist ning tutvustada Eestimaa kaunemaid paiku. Tegemist ei ole võistlusega, vaid üheskoos jooksurõõmu nautimisega, kirjutab marathon100.com.

Nike maaletooja AS Jalajälg käivitatud Tipust Topini on iga aastaga kasvanud, proovides rajale mahutada võimalikult palju jooksjaid. Nii lubati veel kolm aastat tagasi rajale 80 tiimi, tänavu juba 140, kuid võimalike huviliste ring on oluliselt suurem.

Jaanuaris, mil ürituse registreerimine tavaliselt avatakse, jätkub vabu stardikohti vähem kui minutiks. Registreerimisel on eelisõigus küll varasemalt osalenud tiimidel, kuid igal aastal on tiimide arvu suurendatud, et mahutada rajale rohkem soovijaid. Korraldajate huvi on tagada osavõtjate turvalisus, seetõttu on ka registreerimisel igal aastal piir, sest üritus toimub liiklusele avatud teedel.

Sellest ja ka osavõjate tagasisidest tingituna on tänavu ka rada läbinud väikese uuenduskuuri. Suurelt Munamäelt alguse saav teatejooks läbib Rõuge Ööbikuorgu, Otepääd, Elvat, Tartut, Lähtet, Elistveret, Palamuset, Kuremaad, Simunat, Väike-Maarjat, Tapat, Lehtset, Jänedat, Kõrvemaad, Kehrat, Raasikut ning jõuab Maardu järve kaudu Piritale. Korraldajad soovitavad jälgida tähelepanelikult rajakaarti ja tõmmata etapi GPX-kaart kella.

Sama soovitus on ka rajale jäävate asulate elanikele. Tipust Topini liigub Eesti ühest servast teise, rajale jääb mitmeid väiksemaid ja suuremaid asulaid, kuid toredaks muudavad selle ürituse just inimesed. Kaasa elamine on üks osalemise võimalusi ning võib olla avaneb järgmisel aastal võimalus ka ise rajal olla.