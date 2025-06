Jobe Bellingham liitub Dortmundiga

19-aastane poolkaitsja on Sunderlandi eest mänginud alates 2023. aastast, kus ta on mänginud 90 mängu. Lisaks aitas ta neil eelmisel hooajal Premier League'i tõusta.

Bellingham alustas oma karjääri Birmingham Citys. Bellingham ütles avalduses, et ta on uhke "tugeva" suhte üle, mis tal Sunderlandi toetajatega on.

"Esindan alati Wearside'i kõiges, mida oma ülejäänud karjääri jooksul saavutada püüan, kus iganes see ka poleks," ütles ta.