VIDEO | Bol edestas kodupubliku ees konkurente enam kui kahe sekundiga

25-aastane Bol läbis 400 meetri tõkkejooksu ajaga 52,51, millega püstitas ühtlasi alates 1981. aastast peetud võistlussarja rekordi. Konkurendid jäid kaugele: Panama jooksja Gianna Woodruff lõpetas ajaga 54,54, slovakitar Emma Zapletalova ajaga 54,71.

"Tegin ära, sain võistluste rekordi kätte!" ütles Bol, kes on sel hooajal oma starditehnikat viimistlenud. "Ausalt öeldes ei mõelnud ma spetsiifilise aja peale, aga tahtsin siin fännide ees väga võita. See tulemus näitab, et olen õigel teel. Jooksin kiiremini, kui tavaliselt [suve alguses] jooksnud olen."

Mai lõpus suurepäraste heidetega Sloveenia rekordeid uuendanud Kristjan Ceh jätkas võidukalt, kui teenis 69 meetri ja 21 sentimeetri pikkuse heitega võidu. Ceh sai tulemuse kirja neljal heitel, kõik rändasid üle 67 meetri.

Teise koha pälvis aprillis USA-s Ramonas maailma kõigi aegade edetabelis teiseks roninud Matthew Denny, kelle tulemuseks jäi 67.64. Pariisi olümpiamängudel üllatusvõidu teeninud jamaicalane jaoks oli see hooaja esimene võistlus, 67.19 andis talle kolmanda koha.

Kahekordne maailmameister, ameeriklanna Chase Jackson teenis naiste kuulitõukes vägeva võidu, kui sai tulemuseks 20.62. Teise koha sai hollandlanna Jessica Schilder (20.16), pjedestaalile pääses veel ameeriklanne Maggie Ewen (19.48). 30-aastane Jackson on sel hooajal kaheksa võistlusel üle 20 meetri tõuganud, kaks aastat tagasi Eugene'is püstitatud isiklik rekord (20.76) jäi esmaspäeva õhtul vaid 14 sentimeetri kaugusele.