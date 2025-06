Janika Lõiv kukkus MK-etapil ja ei saanud tulemust kirja

Eliitnaiste olümpiakrossi võitis valitsev maailmameister Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) ajaga 1:26.30. Tema järel lõpetasid uusmeremaalane Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team; +0.50) ja šveitslane Ramona Forchini (Bixs Performance Race Team; +1.26), vahendab ejl.ee.

"Väänasin jala välja. Sel aastal juba kolmandat korda sama jala. Esimest korda Prantsusmaa HC kategooria sõidul ja seejärel Nove Mestos treeningul. Kuna olud olid ka sellised, et pidi jooksma ja jalga lahti tegema, siis see oli väga valus ja mõtlesin, et ei hakka rohkem jamama ja katkestasin," ütles Lõiv.

Eliitmeeste olümpiakrossis olid kolm paremat tšehh Ondrej Cink (Cube Factory Racing; 1:25.05) ning šveitslased Mathias Flückiger (Thömus Maxon; +0.18) ja Fabio Püntener (+0.27).

Meesjuunioride mäestlaskumise kvalifikatsioonis mõõdeti Riko Mäeuibo ajaks 3.18,515, mis talle seekord pääsu finaali ei toonud. Tema tagumisel rehvil oli aeglane leke, mis ei lasknud täie kiirusega sõita. MK-etapivõidu teenis uusmeremaalane Oli Clark (M5-Racing) ajaga 3.00,724.

Maastikuratturite järgmine etapp peetakse 20.-22. juunil Itaalias Val di Soles.