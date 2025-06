Merili Sirvel lõpetas maastikumaratoni EM-il 20. kohal

83-kilomeetrisel distantsil mõõdeti Sirveli finišiajaks viis tundi, kümme minutit ja 36 sekundit. Euroopa meistriks krooniti sakslane Adelheid Morath (4:39.36), kelle järel said kahvatumat värvi medalid kaela hispaanlane Natalia Fischer Egusquiza (+6.10) ja itaallane Mara Fumagalli (+6.41).

"Hoidsin end alguses pigem tagasi, sest teadsin, et sõit tuleb pikk ja raske ning oluline on end säästa," rääkis Sirvel võistluse järel. "Esimesed kolm tundi sõitsin umbes 13.–15. positsioonil ning enesetunne oli hea ja tundus, et suudan kenasti ära kesta."

"Seejärel tegid kuumus ja tõusumeetrid ikkagi oma töö ning ühel hetkel olin küll omadega täiesti tupikus. Hiljem läks enesetunne paremaks, kuna pika tõusu otsas oli ilm tunduvalt jahedam ja see äratas keha nagu uuesti üles. Üldiselt oli siiski väga raske päev."

Ka eliitmeeste seas läks võit Saksamaale, kui esikoha pälvis Andreas Seewald ajaga 3:43.28. Hõbedase ja pronksise autasu teenisid kodupubliku rõõmuks Andrea Siffredi (+2.33) ja Gioele De Cosmo (+3.27).

Harrastusratturitest oli EM-il stardis Maris Kaarjärv, kes pälvis N45 klassis viienda koha ajaga 6:43.27.

Peeter Pruus perekondlikel põhjustel starti ei läinud.