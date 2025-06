Marc Marquez tegi MotoGP sarjas harvanähtava täiusliku nädalavahetuse

Parimalt stardikohal teele läinud Marc Marquezi jaoks oli tegemist hooaja neljanda etapivõiduga ehk tänavu on ta kaheksast Suure Auhinna sõidust võitnud täpselt pooled. Tema nimele jäi ka võistluste kiireim ring.

Ühtlasi tähendas see Marc Marquezile sellelt ringrajalt juba seitsmendat esikohta, mis tähendab vastava rekordi pikendamist.

Samuti oli ta Aragonis parim sprindis, soojendussõidus ja treeningutel ehk tegi täiusliku nädalavahetuse - viimati saadi sellega MotoGP sarjas hakkama 2015. aastal.

Kuue parema sekka mahtusid Aragoni põhisõidus veel Pedro Acosta (KTM; +7,657), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46; +10,363) ja Fermin Aldeguer (Gresini; +11,889).

Päev varem toimunud sprindis olid kaks esimest samad, aga kolmandana mahtus pjedestaalile Aldeguer.

MM-sarja kokkuvõttes on Marc Marquezil kirjas 233 punkti ehk 32 enam kui nooremal vennal Alexil. Kolmas on 140 punktiga Bagnaia ja üle saja punkti on kogunud ka Morbidelli (115).

Järgmine etapp toimub 21.-22. juunil Itaalias Mugello ringrajal.