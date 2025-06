End Michelini mehikesena tundnud Soomer võitis MM-etapi

CHAMPION-MRP-TECMAS lõi teisel etapil kaasa klassis Superstock, milles võistlevad mootorrattad erinevad põhiklassist Formula EWC eeskätt elektroonika, rehvide ja vabamate tehniliste tingimuste poolest. "Standard-klassis sõidame põhimõtteliselt poerattaga ja rehvid on kõigil ühesugused," selgitas Soomer.

"Vähesel määral erineb ka tsiklite mootorite juhtelektroonika, ent põhierinevus tuleb siiski rehvidest ja boksipeatuste kiirusest. Rehvid on põhiklassis vabad ja boksipeatus standardklassist kiirem, sest Formula EWC ratastel võib kasutada kiiremat rattavahetust võimaldavaid lahendusi, mis pole standardklassis lubatud." Ehk katmikku ja rehve kõrvale jättes on Superstock-klassi BMW M 1000 RR sarnane tsiklile, mida võib igaüks esindusest osta.

Belgia etappi iseloomustasid muutuvad olud, millest oskasid Standard-klassis enam kasu lõigata just eestlane ja tema tiimikaaslased, kes lõpetasid võistluse oma klassi esi- ja üldarvestuse kaheksanda kohaga, kaotades võitjale kuue ringiga. "Meie jaoks kulges võistlus suuremate draamadeta," nentis Soomer pärast võistlust.

"Minu jaoks oli ärevaim moment ehk siis, kui sõidu algfaasis üle äärekivi lõikamine kombinesooni airbag'i lahti lõi, mistõttu sõitsin üksvahe nagu täispuhutud Michelini-mees. Minu teise vahetuse ajal algas vihmasadu ja esiti lootsime, et see läheb kiiresti üle, mistõttu jätkasin slikkidel kaks ringi teistest kauem. See sõitmine käis samuti nii-öelda küünte peal, ent kukkuma pidin alles boksiteel, sest meie naabrid märkisid oma tsikli peatuskoha sellise helkurteibiga, mis osutus märjaga väga libedaks," jätkas ta.

Soomeri sõnul tegid tema tiimikaaslased samuti head tööd, eriti Leandro Mercado, kes enne võistlust kukkus, ent sellest hoolimata oma osa auga ära tegi. "Seda on valus vaadata, kuidas keegi 200 km/h pealt kivihunnikuse lohiseb, et seejärel üleni sinisena jälle tsikli selga ronida, aga selline see ala juba on," tõdes eestlane. Soomerile on see juba teine seesugune võit, sest mullu võitis ta Superstock-klassis Suzuka 8-tunni sõidu ja Jaapanisse minnakse sellelgi aastal, ent seekord osaletakse juba Formula EWC klassis.

"Osalen võistkonna Auto Race Ube Racing Team koosseisus, kus lisaks minule sõidavad veel Loris Baz ja Suzuka-spetsialistist Naomichi Uramoto. Usun, et meil on päris head šansid, sest meil on hea tsikkel, tootjapoolne tugi ja väga head Bridgestone rehvid," sõnas Soomer lõpetuseks.