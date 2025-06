Venna jälgedes kõndiv noorem Bellingham liitub Dortmundiga

Saksamaa tippklubi Dortmundi Borussia on 32 miljoni euro eest ostmas 19-aastast Inglismaa noortekoondislast Jobe Bellinghami.

Jobe ja tema vend Jude Bellingham kasvasid üles Birminghamis ning alustasid mõlemad jalgpallurikarjääri Birmingham Citys. Kui kaks kuud pärast oma 16. sünnipäeva klubi eest debüteerinud Jude liitus Dortmundiga 2020. aasta juulis 17-aastasena, lõi Jobe Saksamaa tippklubiga nüüd käed 19-aastasena.

Jobe Bellingham käis Birminghami eest väljakul 24 mängus ning liitus tunamullu Sunderlandiga, kus oli kahel hooajal esiliigas nende põhimängijaks ning aitas klubil esimest korda pärast 2017. aastat taas Premier League'i jõuda. Ühtlasi nimetati ta Inglismaa esiliiga hooaja parimaks noormängijaks ning valiti liiga sümboolsesse võistkonda.

Noorem Bellingham on esindanud kõiki Inglismaa noortekoondiseid ning U-21 meeskonna eest väljakul käinud neljas mängus. Dortmundi skaut Suurbritannias on Daniel Dodds, kes töötas Bellinghamidega koos Birminghami akadeemias; tema vend Mike, kes nüüd on Wycombe'i peatreener, kuulus eelnevalt Sunderlandi tagatuppa.

Suurbritannia meedia kirjutab, et tehing lõpetatakse esmaspäeval, et Bellinghami saaks klubide MM-iks Dortmundi koosseisu lisada. Saksamaa meeskond maksab noore inglase eest 32 miljonit, erinevate klauslitega võib hind tõusta 37 miljoni euroni.