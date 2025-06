Kaptenipaelast ilma jäetud Lewandowski esitas koondisele ultimaatumi

Poola jalgpallikoondise kõigi aegade resultatiivseim mängija Robert Lewandowski teatas, et ei esinda rahvusmeeskonda seni, kuni peatreenerina jätkab Michal Probierz.

Suvel 37. sünnipäeva tähistav Barcelona ründaja on 158 mänguga Poola koondise eest löönud 85 väravat, aga loobus väsimusele viidates käesolevast koondiseaknast. Reedel alistas Poola sõprusmängus Moldova 2:0 ning kohtub teisipäeval MM-valikmängus Soomega.

Peatreener Probierz, kelle käe all on Poola alates 2023. aasta septembrist 20 mängust võitnud üheksa, otsustas seejärel Lewandowskilt võtta kaptenipael ning anda see Milano Interi poolkaitsjale Piotr Zielinskile.

"Arvestades juhtunut ning usalduse kaotust treenerisse, olen otsustanud lõpetada Poola rahvuskoondise esindamise kuni tema jätkab juhendajana. Loodan, et mul avaneb veel võimalus maailma parimate fännide ees mängida," kirjutas Lewandowski sotsiaalmeedias.

Poola on viieliikmelises G-valikgrupis võitnud mõlemad senised kohtumised ning on kuue punktiga liidriks, Hollandil on peetud üks mäng ning kohtub esmaspäeval grupi autsaideri Maltaga.