Martin Laas krooniti kukkumisele vaatamata Leedu velotuuri võitjaks

Kui eelviimasel etapil edestas Laas grupifinišis 19-aastast Eesti maanteeratturite koondise liiget Karl Kuritsat, siis pühapäeval võttis Kurits Vilniuse ümber sõidetud 152-kilomeetrisel etapil võidu ning Laas oli norralase ja taanlase järel neljas.

"Sõit oli päris põnev, kaks Taani meeskonda üritasid alguses küljetuult teha, aga see absoluutselt ei õnnestunud ja nad rapsisid tühja. Meie olime heal positsioonil ning saime peagrupis tasuta kilomeetreid," kommenteeris Laas võistluse järel.

"Vilniusesse jõudes tegi politsei apsaka ja suunas meie grupi valesti ning seetõttu toimus kukkumine, kus osalesin. Oli üsna ärev hetk, Lauk ja Karpenko ootasid mind ära, auto katuselt sain varuratta ja mind eskorditi tiimi liikmete poolt gruppi tagasi. Viimastel linnaringidel hoidsid Lauk ja Räim pundil silma peal, seal oli rünnakuid, kuid me sõitsime taktikaliselt väga targasti ja asi lõppes grupifinišiga."

"Läksin küll võidu peale spurtima, kuid varurattal on natuke teine sõiduasend kui mul peaks olema ja päris seda õiget minekut polnud. Samas meil oligi prioriteet täna kollast särki kaitsta ja kui oleks viimasel etapil tulemus tulnud, siis see oleks ainult boonus! Müts maha tiimi ees, nii tugeva meeskonnaga on lausa lust võistelda, samad sõnad meeskonna taustajõududele," lisas Laas.