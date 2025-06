Flora naiskond alustas Balti liiga hooaega napi kaotusega

Kohtumise ainus värav sündis Skonto staadionil viiendal minutil, aga lünkliku info tõttu autorit statistikasse märgitud pole.

Esimeste mängude järel hoiab Balti liigas liidrikohta kahe mänguga neli punkti kogunud Läti klubi FC RFS. Laupäevase võiduga tõusis teisele kohale Riga FC, kes on kogunud kolm punkti. Punktiarve on avatud ka Leedu meister Šiauliai FK Gintra. Lisaks Florale on võistlustules ka Saku Sporting, kuid viimane alustas hooaega 1:4 kaotusega RFS-ile.

Flora järgmine mäng Balti liigas toimub 19. juulil koduväljakul, kui külla sõidab Leedu meister Šiauliai FK Gintra.