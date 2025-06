VAATA OTSE | Kas Rahvuste liiga võidab Hispaania või Portugal?

Rahvuste liiga neljas tsükkel jõuab lõpule Saksamaal Münchenis. Hispaania ja Portugal on mõlemad turniiril varasemalt triumfeerinud – Portugal krooniti 2019. aastal esimese Rahvuste liiga meistriks, Hispaania aga jõudis finaali nii 2021. kui ka 2023. aastal, tulles teisel korral ka võitjaks.

Portugal alistas kolmapäevases poolfinaalis võõrustajariigi Saksamaa 2:1. Hispaania oli neljapäeval väravasajuses kohtumises 5:4 üle Prantsusmaast.

"Varem pidi Hispaania vastu mängides hakkama saama nende pallivaldamisega – kuidas nad palli hoiavad, kuidas nad mänge sellega kontrollivad, kuidas nad võivad sind positsioonist välja tõmmata. Nad jätkuvalt teevad seda, sest see on nende DNA-s, aga nüüd on neil Lamine Yamali ja Nico Williamsi näol kiirust. Hispaania on väga selgelt üks maailma parimaid meeskondi. Nad teavad, kuidas palliga mängida, kuidas palliga kaitsta, ja see teeb neist väga tervikliku meeskonna," rääkis kohtumise eel Portugali peatreener Roberto Martinez.

"Me kõik tunneme end enesekindlalt. Meil on hämmastav meeskond, võib-olla maailma parim," ütles Portugali kapten Cristiano Ronaldo. "Me ei suutnud Saksamaad aastaid võita, kuid ajad muutuvad. Hispaania on väga heas hoos, nad ei ole 24 kohtumist järjest kaotanud. Aga meil on omad relvad. Usume, et need tulevad meile kasuks."

"Euroopa viiest parimast meeskonnast neli on siin turniiril," märkis Hispaania loots Luis de la Fuente. "Rahvuste liiga on üliraske turniir, väga nõudlik, väga prestiižne. Portugalil on uskumatult palju andekaid mängijaid. Nad on mitmekülgsed, kiired ja teatud mõttes väga sarnased meiega. Püüame neid üllatada ja kasutada oma kõiki tugevusi, et tiitlit kaitsta."