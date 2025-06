Harri Kullas tegi ookeani taga hooaja parima tulemuse

Kullas püsis mõlemas sõidus kindlalt 12.-15. koha piirimail, näidates suutlikkust lõpuni võidelda iga positsiooni nimel. Esimese sõidu lõpetas ta 15. ja teise sõidu 12. positsioonil, saavutades kahe sõidu kokkuvõttes 12. koha, vahendab msport.ee.

"Stardid olid okei, sõidu algused head ning mõlemas sõidus hea võitlus kohtadel 12-15. Mõlemas sõidus jäi paar kohta täpselt nina ette ja võitlus käis sõidu lõpuni," rääkis Kullas. "12. koht on kindlasti super. Proovime ikka edasi areneda ja heade startidega võiks jõuda ka esikümne ligi."

450 klassi etapivõit kuulus taas austraallasele Jett Lawrence'ile, kes võitis mõlemad sõidud. Tema järel lõpetasid Eli Tomac ja Chase Sexton, kes jagasid omavahel vastavalt teise ja kolmanda koha.

Üldarvestuses on Harri Kullas kogunud 27 punkti, millega on 17. kohal. Sarja liidrikohal jätkab Lawrence 145 punktiga, teine on Tomac 120 punktiga ja kolmas Aaron Plessinger 118 punktiga.