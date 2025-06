Inglismaa lõi kääbusriigi võrku vaid ühe palli

Kuigi Inglismaa valdas palli koguni 83 protsenti mänguajast ning tegi 20 pealelööki Andorra nelja vastu, siis kohtumise ainus tabamus sündis teise poolaja alguses, kui koondise kapten Harry Kane realiseeris väravaks Noni Madueke söödu.

Inglismaa peatreener Thomas Tuchel oli hoolimata võidust oma hoolealuste suhtes ülimalt kriitiline. "Kõige rohkem häiris mind viimased 20 minutit, sest mulle üldse ei meeldinud see suhtumine, millega mängu lõpetasime. Meil puudus igasugune tuhin ja see ei vastanud olukorrale – lõppude lõpuks oli tegu MM-valikmänguga! Pühapäeval üritan neile paremini selgeks teha, mida nendelt ootan," sõnas Tuchel.

"Meil puudus vajalik tõsidus ja kirg. Me mängisime tulega. Mulle ei meeldinud meie suhtumine ega mängijate kehakeel. See ei olnud see, mida tahtsin näha," lisas ta.

Samas alagrupis läksid vastamisi ka Serbia ja Albaania, kes tegid väravateta viigi.

Inglismaa juhib K-valikgruppi üheksa punktiga, teisel kohal on Albaania (4 punkti), kolmandal Läti (3 p) ja neljandal Serbia (1 p). Andorra ei ole kolme mänguga punktiarvet avanud.

Soome koondis pidi kodumurul tunnistama Hollandi 2:0 paremust. Kohtumise saatus otsustati avapoolajal: juba 6. minutil viis külalised juhtima Memphis Depay ja 23. minutil lisas teise värava Denzel Dumfries. Nende valikgrupi kaaslased Malta ja Leedu piirdusid väravateta viigiga.

Kolme mängu järel on G-valikgrupis esikohal Poola (6 p). Soome hoiab teist (4 p) ja Holland kolmandat kohta (3 p), aga viimasel on vaid üks kohtumine peetud. Leedu on kahe punktiga neljas ja Malta ühe punktiga viies.

H-valikgrupis sai Bosnia ja Hertsegoviina kodus 1:0 jagu San Marinost ning Austria alistas kodumurul Rumeenia 2:1. Tabelis on esikohal Bosnia ja Hertsegoviina (9 p), neile järgnevad Rumeenia, Küpros ja Austria (kõik 3 p). San Marino jätkab punktideta.

Eesti koondis võõrustab esmaspäeva õhtul Norrat, kes on võitnud valiksarjas kõik kolm mängu. Eestil on kirjas üks võit ja kaks kaotust.