Laas pedaalis end Leedus taas võitjaks

Martin Laas (Quick Pro Team) saavutas Tour of Lithuanial järjekordse etapivõidu ja kasvatas kokkuvõttes edumaad.

161 kilomeetri pikkune neljas etapp sõideti Utena lähiümbruses ning kulges Eesti profitiimi kontrolli all. Laas teenis kolmanda etapivõidu (võiduaeg 3:20.47), edestades finišis Eesti rahvuskoondise särgis sõitvat Karl Kuritsat ja taanlast Oliver Söndergaardi (AIRTOX - Carl Ras).

"Meeskond tegi jälle väga hea esituse ja minu töö oli lõpus asi ära vormistada," rääkis karjääri 36. võidu saavutanud Laas. "Täna oli esimene päev velotuuril, kus mõned jooksikud said reaalselt minema ja seejärel panime oma mehed ette tempot tegema. Ülemäära me ei rapsinud, sest teadsime, et peamised konkurendid hakkavad varsti ründama."

"Natuke oli üllatus, et nad nii vara seda tegema hakkasid, aga õnneks sellega nad tõmbasid ka endale vett peale ja tõenäoliselt ikkagi alahindasid meid veidi. Finišis sain tänu tiimile päris heale positsioonile ja olin üsna enesekindel. Homne plaan on kindlasti nüüd juba kollast särki kaitsta," lisas ta.

Pühapäeval sõidetakse velotuuri viies ja ühtlasi viimane etapp. Kõigepealt läbitakse üks suur ring Vilniuse ümber ja seejärel kolm väiksemat ringi linna sees. Etapi pikkuseks on 153 kilomeetrit ning Laasi edu lähima jälitaja Kuritsa ees on 17 sekundit.