TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti rühmkava koondisel kodusel EM-il?

Kodusel EM-il kuuluvad Eesti täiskasvanute rühmkava rahvuskoondisesse Elys Kretelle Kukk, Kamila Grigorenko, Polina Tubaleva, Johanna Simone Pertens, Nika Oborskaja ja Ksenja Ožigina.

Kodusel tiitlivõistlustel starti astuv Eesti meistriklassi rühmkava koondis peab esitama kaks keerukat vahenditööd sisaldavat kava: kolme palli ja kahe rõngaga kava ning viie lindiga kava.

Rühmas on 15- kuni 18-aastased iluvõimlejad ja kava muusikad on treener Irina Stadniku sõnul valitud nii, et noored suudaks sooritada riskielemente võimalikult sujuvalt. "Me väga kaua otsisime muusikat lindikava jaoks, sest lint on väga raske vahend ja ei tohiks olla väga kiire muusika, sest me ei ole veel nii valmis, et nii raskeid asju teha kiire muusika järgi," märkis Stadnik.

Maksimaalselt kaks minutit ja 30 sekundit kestva kava hinne kujuneb 12 kohtuniku nägemusest. "Kava raskuse brigaadid on need kohtunikud, kes annavad sulle muudkui punkte juurde selle eest, kui raskeid elemente sooritad, kui raskeid viskeid sooritad. Samas on täitmise ja artistlikkuse kohtunikud, et nemad justkui võtavad punkte maha, et kui teed vigu, kui vahend kukub näiteks maha, siis nemad võtavad punkte maha. Ühed annavad ja teised võtavad," selgitas Stadnik.