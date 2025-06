VAATA OTSE | Vaher tegi finaalis korralikud kavad, kes võidab EM-kulla?

Vaher teenis laupäevases finaalis rõngakava eest 25,800, pallikava eest 25,550, kurikakava eest 25,250 ning lindikava eest 24,150 punkti. Koondskoor 100,750 punkti andis 17-aastasele eestlannale esimeses grupis kümnenda koha, tema selja taha jäid kolm sportlast. Sellega kindlustas Vaher enne teise grupi esitusi juba oma karjääri parima EM-koha, sest mullu oli 23.

"Täna jäin rahule," kinnitas Vaher oma võistluse järel ERR-iga rääkides. "Ei olnud suuri vigu. Väikesed olid ikka, aga ei olnud kaotusi. Täna tundsin ennast kindlamalt ja see pinge oli rohkem maas kui esimesel päeval."

Vaheri sõnul jäi ta ise kõige rohkem rahule pallikavaga. "Mul ei tulnud see pikka aega hästi välja ja täna tegin selle ära. Raskusi väga ei olnud, lihtsalt kui läksin esimese vahendiga, tundsin natuke närvi sees."

"Me oleme väga rahul!" tõdes treener Julia Tjomuškina. "Anette tegi täna stabiilselt kõik neli kava ilma kaotusteta, see on kõige tähtsam. Ta sai närvidega hakkama, eelmistel päevadel oli tal siin kodupubliku ees kindlasti palju raskem. Saime hakkama!"

Enne võistlust:

Mitmevõistluses läks kvalifikatsiooni neljast kavast arvesse kolm paremat ning kogusumma 24 paremat võimlejat pääsesid laupäevasesse finaali. Eesti võimlejad küll napilt 24 sekka ei mahtunud, kuid korraldajamaana saab üks meie võimleja siiski finaalis võistelda. Selle koha sai Vaher, kes edestas kolme kava summas Valeria Valasevitšit 0,4 punktiga.

Mitmevõistluse kvalifikatsioonis oli 90,050 punktiga esimene ukrainlanna Taisija Onofritšuk, teine oli 88,650 punktiga valitsev olümpiavõitja ja maailmameister, Saksamaad esindav Darja Varfolomeev ja kolmas 87,400 punktiga tiitlikaitsja, bulgaarlanna Stiliana Nikolova.

17-aastane Vaher sai kurikakava eest 26,200 punkti ja lindikava eest 24,600 punkti. Kolme parema kava kokkuvõttes sai Vaher kvalifikatsioonis 76,600 punktiga 25. koha ehk jäi 0,1 punkti kaugusele sellest, et tulemustega finaalikoht teenida.

"Ma arvan, et laupäeval on kergem ja pingevabam, kuna eesmärk on juba täidetud. Arvan, et homme [täna] pole seda pinget ega mõtle väga üle," mõtiskles ta. "Kõige tähtsam on sirutada. Nagu mu treenerid ütlevad – pean sirutama ja siis tuleb kõik välja. Ei tohi mõelda, et võib midagi juhtuda."

"Ma arvan, et nüüd ta võtab seda natuke kergemini, sest me ei võistle medalite peale," sõnas treener Irina Stadnik kvalifikatsiooni järel. "Võib-olla siis läheb pinge ära ja ta teeb meile lõppude lõpuks ilusad puhtad katsed."