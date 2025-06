Inzaghi järglaseks Interis on saamas Cristian Chivu

44-aastase endise kaitsemängija nimega on spekuleerinud kohalik meedia ja reedel ütles seda ka Interi president Giuseppe Marotta. Päriselt kinnitada seda siiski ei saa, sest Chivul on kehtiv leping Parmaga.

"Võitmiseks ei piisa vaid rahast, vaja on ka oskusteavet, planeerimist, kogemusi ja mitmeid muid omadusi," sõnas Marotta. "Kõik need omadused usume olevat näiteks Chivul. Ma ütlen seda nii, sest ei saa anna ametlikku kinnitust, kuna Parma puhul on bürokraatlik aspekt, mille peame ületama."

Tänavu veebruaris nimetati rumeenlane Parma peatreeneriks. Tema käe all pidas meeskond Itaalia kõrgliigas 13 kohtumist, võitis neist kolm, viigistas seitse ja kaotas samuti kolm. Parma lõpetas hooaja 20 meeskonna konkurentsis 16. kohal ja jäi püsima.

Chivu esindas mängijana Interit aastatel 2007-2013 kokku 168 mängus. Sellesse edukasse perioodi jääb kolm Itaalia meistritiitlit, kaks karikavõitu, Meistrite liiga võit ja klubide MM-i võit.

Interi senine peatreener Simone Inzaghi sõlmis lepingu Saudi Araabia klubiga Al Hilal.