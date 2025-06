Spordipealinna jalgrattapäeval saab võtta mõõtu Tanel Kangertiga

Laupäeval, 7. juunil kell 11–15 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul spordipealinna jalgrattapäev, milles on kandev roll mängida ka endisel profiratturil Tanel Kangertil.

Nimelt tõmbab 38-aastane spordilegend taaskord selga võistlusvormi ja ootab kõiki huvilisi endaga 600-meetrises temposõidus mõõtu võtma.

Ajajaht Tanel Kangertiga on võistlus, kus endine profirattur sõidab esmalt aja ette, misjärel saavad huvilised tema aega jahtima hakata. Ajajahti peetakse kolmes jalgrattaklassis: sportlik maanteeratas, elektriratas ja muu.

Küsimusele, millises vormis on 2019. aasta maailmameistrivõistluste eraldistardi seitsmes mees, vastas Kangert: "Igapäevases elus tervisesportlasena kümne palli skaalal kaheksa. Enda parimate võidusõidupäevadega võrreldes kümnest pallist kolm."

Ta avaldas, et pole pärast oma viimast profisõitu 2022. aasta Giro di Lombardial just liiga palju võistelnud. "Viimane päris rattavõistlus oli 2023 Tartu Rattamaraton, mis küll võidusõidu mõttes lõppes poolel maal tehnilise rikke tõttu. Enne seda oli üks rahvasõit kruusal Soomes 2023 juuni. Tegelikult võib öelda, et viimane päris võistlus oli siiski viimane võistlus profina," sõnas ta.

Ajajaht Tanel Kangertiga stardib Vabaduse väljakult ning lõppeb Toompea lossi ees. Võistluse tarbeks sulgetakse Kaarli pst – Toompea suunal üks sõidurada. Võistlus on tasuta ning registreerimine toimub kohapeal.

Isikut tõendava dokumendi alusel on võimalik tasuta laenutada ka elektriratas, et sellega ajajahil proovisõitu teha.

Lisaks ajajahile saab spordipealinna jalgrattapäeval läbida osavusrada, mida kasutatakse jalgrattajuhilubade sõidueksamil. Jalgrattajuhiluba peab olema kõikidel 10–15-aastastel sõiduteel sh jalgrattarajal sõitvatel jalgratturitel.